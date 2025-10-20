Foto: Globo/Estevam Avellar Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes em "Três Graças"

Aguinaldo Silva retorna ao horário nobre com a estreia de " Três Graças ", que substitui " Vale Tudo " nesta segunda-feira (20). A trama é inspirada em uma visita do autor a uma maternidade pública há 20 anos, quando observou a realidade de adolescentes grávidas sem apoio familiar.

Em entrevista exibida no " Fantástico ", Aguinaldo explicou que a história nasceu da ideia de retratar mulheres que enfrentam desafios com fé e otimismo.

“ A trama fala de três mulheres que foram mães muito cedo, aos 15 anos, não tiveram apoio dos pais das crianças, foram à luta e passaram por situações extremas ”, afirmou.

“ É uma ficção que tem o privilégio de poder se inspirar na realidade ”, completou o autor. A produção, ambientada em São Paulo, é dirigida por Luiz Henrique Rios e aposta em uma linguagem tragicômica para discutir temas contemporâneos, como maternidade precoce, desigualdade social e corrupção.

As protagonistas da novela são Gerluce ( Sophie Charlotte), Lígia ( Dira Paes) e Joélly ( Alana Cabral), conhecidas como as “três Graças”. As personagens representam três gerações de mulheres marcadas pelo mesmo ciclo de maternidade precoce e dificuldades financeiras.

Gerluce vive na comunidade fictícia da Chacrinha e abriu mão dos próprios sonhos para criar Joélly. Quando a filha engravida na adolescência, ela tenta evitar que repita o mesmo destino. “ É um olhar para uma personagem que vai representar muito bem a mulher que alicerça uma casa ”, explicou Dira Paes.

Personagens e conflitos da trama

Na história, Lígia, mãe de Gerluce, trabalha como cuidadora de Josefa ( Arlete Salles), mas precisa se afastar por causa de uma doença pulmonar. Gerluce assume o emprego na casa de Arminda ( Grazi Massafera), filha da idosa. É lá que descobre o envolvimento da patroa em um esquema de falsificação de remédios.

“ Arminda é uma vilã bem clássica, imoral. Ela tem um humor que não chega a ser ácido, vai mais para o macabro ”, contou Grazi Massafera. A personagem mantém um caso com Santiago Ferette ( Murilo Benício), um empresário que aparenta ser um benfeitor, mas lucra com medicamentos adulterados.

Santiago é casado com Zenilda ( Andreia Horta) e pai de Leonardo ( Pedro Novaes) e Lorena ( Alanis Guillen). Apesar da fachada de família exemplar, o empresário enriquece às custas da fundação que administra, responsável por distribuir os remédios falsificados, os mesmos que agravam a saúde dos moradores da Chacrinha, incluindo Lígia.

O elenco ainda traz nomes como Marcos Palmeira, Gabriela Loran, Amaury Lorenzo, Romulo Estrela, Fernanda Vasconcellos, Paulo Mendes e o cantor Belo.