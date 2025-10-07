Os autores Virgílio Silva, Aguinaldo Silva e Zé Dassilva
O elenco de " Três Graças ", nova novela das nove da TV Globo, se reuniu na noite desta terça-feira (7) para celebrar o lançamento da trama. O evento aconteceu na Pina Contemporânea, em São Paulo, e marcou a contagem regressiva para a estreia do folhetim, que substituirá " Vale Tudo " a partir de 20 de outubro.

A nova produção, escrita por Aguinaldo Silva, acompanha a trajetória de três gerações de mães solos: Lígia ( Dira Paes), Gerluce ( Sophie Charlotte) e Joélly ( Alana Cabral). O enredo mistura drama familiar, redenção e críticas sociais, prometendo manter o público atento nas noites da emissora.

Entre os nomes confirmados estão Grazi Massafera, Murilo Benício, Marcos Palmeira, Rômulo Estrela, Andreia Horta e Juliana Alves.

Grazi Massafera viverá Arminda, a principal vilã da história. A personagem mantém um relacionamento com Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício. Juntos, eles comandam um esquema de falsificação de remédios, um dos principais núcleos da trama.

Casais, reencontros e retorno de veteranos marcaram o evento

Durante a noite, o tapete vermelho também foi palco de demonstrações de carinho entre casais. Julio Rocha  e Karoline Klaine chamaram atenção com trocas de afeto diante das câmeras. O ator retorna às novelas após 11 anos longe da TV.

Outro casal que compareceu foi o ator Augusto Madeira, de 54 anos, ao lado da esposa Taiane, de 39. Ambos posaram juntos e foram bastante simpáticos com o público e os fotógrafos.

