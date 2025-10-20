Twitter/@almanaquesos Influenciador denuncia uso de plástico em glitter alimentício no Brasil

O influenciador Dario Centurione, do perfil Almanaque SOS, denunciou nesta segunda-feira (20) o uso de plástico em glitter vendido como comestível no Brasil. Em vídeo publicado nas redes, ele alertou que o produto contém polipropileno (PP) micronizado, material usado em embalagens, mas proibido como ingrediente de alimentos pela Anvisa.

A denúncia ganhou destaque após Centurione visitar uma padaria que utilizava o glitter em cupcakes e doces. Ele afirmou que a equipe do local acreditava que o produto era comestível, embora o rótulo indicasse o uso do plástico. “ Tem alimento no Brasil sendo vendido cujo o ingrediente é apenas plástico. Vamos conversar? ”, disse o influenciador.

Durante a gravação, Centurione mostrou a embalagem do glitter e leu a composição. “ Ingrediente PP micronizado. O PP é atóxico, ou seja, pode estar na embalagem, mas ele não é comestível, você não vai comer a embalagem ”, explicou. Ele reforçou que o produto é vendido como decorativo, mas é usado em alimentos consumidos pelo público.

O influenciador afirmou que entrou em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pedir esclarecimentos. “ Eu já conversando com a Anvisa vai fazer uma semana já. Alguma coisa tá acontecendo, eles tão analisando, eu não posso falar o que tá rolando na Visa porque eles não responderam pra gente ”, contou.

Ao iG, a Anvisa informou que o caso está "em apuração". Ao pesquisar a tabela de ingredientes de algumas marcas de glitter alimentício, o iG identificou embalagens semelhantes as do apresentado pelo influenciador, com PP descrito como único ingrediente. Além disso, alguns sites não listam os ingredientes do produto.

Kit 5 Glitter Comestível Para Bolo Doces Drink Culinário/Mercado Livre Influenciador denuncia uso de plástico em glitter alimentício no Brasil









Kit Glitter Comestível Decoração Bolo Alimentício/Magazine Luiza Influenciador denuncia uso de plástico em glitter alimentício no Brasil

Anvisa permite uso de PP apenas em embalagens

O polipropileno (PP) é um termoplástico reciclável amplamente usado em embalagens, potes de alimentos, tampas de garrafas e utensílios domésticos. Ele é resistente ao calor, atóxico e livre de BPA, o que o torna seguro para contato indireto com alimentos, mas não para consumo direto.

A Anvisa autoriza o uso de PP em embalagens por meio da Resolução RDC 326/2019, que estabelece a lista positiva de aditivos e polímeros aprovados para contato com alimentos. No entanto, a agência não libera o uso do material como ingrediente alimentar. O polipropileno só pode atuar como barreira física de proteção, nunca como parte da composição do produto ingerido.

A agência também exige que as empresas notifiquem previamente o uso de polímeros recicláveis, como o PET, e comprovem que o material atende a todos os limites de segurança. Produtos com PP fora dessas normas podem ser considerados irregulares e representar risco à saúde.

Em seu vídeo, Centurione mostrou bolos e cupcakes com cobertura brilhante. “ O glitter comestível é vendido como comestível, só que ele é de plástico ”, afirmou. Ele destacou que funcionários de padarias acreditam estar oferecendo produtos seguros, sem saber que o brilho decorativo não deve ser ingerido.

O influenciador também ironizou a situação. “ Comestível com uma composição feito de pet, PP. Estamos comendo garrafas. Revolta das tartarugas ”, disse, em tom de alerta sobre os riscos ambientais e de saúde.

De acordo com a Anvisa, o uso de polímeros como PP só é permitido em materiais e revestimentos que entram em contato indireto com alimentos. O consumo direto de substâncias plásticas pode gerar acúmulo de micropartículas no organismo.

Centurione encerrou o vídeo pedindo mais rigor das autoridades. “ Não é culpa de quem vende, mas de quem libera. Isso aqui está sendo vendido como comestível, mas é plástico ”, concluiu.