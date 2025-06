Reprodução Instagram @dirapaes Dira Paes posa de maiô

Dira Paes, de 55 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (2) para compartilhar um álbum de fotos com alguns dos momentos que tem vivenciado no Alter do Chão, Pará. A artista tem aproveitado os últimos momentos de folga antes de retornar à Globo.





"Hora dourada de dias dourados", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 2 milhões de seguidores. Os registros ultrapassaram a marca de 19 mil curtidas.





Celebridades do meio artístico rasgaram elogios a ela. "A mulher da Amazônia é linda demais", opinou a cantora e atriz Gaby Amarantos, que passou por um processo de emagrecimento recentemente. "Maravilhosa e dourada", acrescentou a também musicista Fafá de Belém.

"Eu amo", prosseguiu a atriz Mel Muzzillo, vista como Ritinha no remake de "Renascer", adaptado por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa. A bailarina e ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" Alane Dias comentou emojis de coração na publicação.

Retorno

Depois de vivenciar Filó no aclamado remake de "Pantanal", Dira Paes voltará ao horário mais nobre da Rede Globo. Caberá a ela interpretar Lígia, uma das personagens principais de "Três Graças", título provisório da nova novela de Aguinaldo Silva no canal.

A previsão é que a narrativa chegue ao ar em outubro deste ano, substituindo o remake de "Vale Tudo", que tem enfrentado dificuldade para cair no gosto do público e emplacar na audiência. A trama será dirigida por Luiz Henrique Rios.