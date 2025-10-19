Reprodução/Instagram/@mariofriasoficial/@sfelippo Mario Frias e Samara Felippo encerram questão na Justiça

A briga na Justiça entre Samara Felippo e Mario Frias chegou ao fim.

A atriz efetuou o pagamento da indenização ao ex-ator e político, encerrando uma disputa judicial que se arrastava há meses.

O processo teve início após Samara publicar em seu Instagram uma foto de Mario Frias acompanhada de emojis considerados ofensivos. O caso resultou em sua condenação por danos morais, inicialmente fixada em R$ 15 mil. No entanto, o valor aumentou com a inclusão de multas, juros e honorários advocatícios.

O ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro moveu a ação devido às postagens feitas pela atriz, que o chamou de "palhaço" e o comparou a um cavalo. "Medo dessas lembranças e um palhaço no meio", disse Samara, na época.

Em setembro, Mario Frias deu início à execução da sentença. Poucos dias depois, Samara apresentou o comprovante de pagamento no valor de R$ 21 mil, quitando a dívida e encerrando a questão. As informações são da Fábia Oliveira.





Imbróglio

Após tentativas de reversão da condenação por meio de recursos, a decisão tornou-se definitiva, esgotando-se todas as possibilidades legais de modificação do processo.

"As publicações da forma como foram elaboradas não indicam a intenção de criticar um ato, uma conduta ou, mesmo, a atuação do autor. Trata-se de agressão pessoal, sequer relacionada a algum fato específico, e que visa unicamente atingira honra e a imagem do autor", disse o juiz na época.