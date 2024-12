Reprodução/Instagram Sophie Charlotte

Sophie Charlotte compartilhou uma série de fotos analógicas com os seguidores no Instagram nesta terça-feira (10). A atriz revelou cliques que mostram momentos descontraídos e íntimos, incluindo registros feitos durante uma visita à praia, onde posou usando um biquíni azul.

"Analógicas aleatórias", escreveu Sophie na legenda, acompanhada de uma variedade de imagens que também incluem looks arrumados para eventos. Entre as fotos, destacam-se os momentos de lazer à beira-mar, com Sophie sorrindo frente ao mar e relaxando em uma canga ao sol.





Uma das imagens também mostra a atriz ao lado de seu irmão. Além de compartilhar os registros, Sophie está vivendo um momento romântico intenso ao lado do cantor Xamã. Na última segunda-feira (9), o casal foi flagrado aos beijos em um cinema na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto assistiam ao filme Ainda Estou Aqui.