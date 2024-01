Reprodução/Jeff Segenreich O ator não está mais em um relacionamento com o documentarista

Na reta final da novela Terra e Paixão, que terá seu último capítulo exibido na sexta-feira (19), Amaury Lorenzo decidiu dar um ponto final a outra trama em sua vida. O ator mantinha um relacionamento há anos com o documentarista Sérgio Lobato. Os dois tinham cerca discrição quanto à vida amorosa e evitavam postar fotos juntos. Entretanto, assim como está seguindo em novos trabalhos com o fim da novela das nove, Amaury também optou por romper a relação.



De acordo com o colunista Valmir Moratelli, a decisão partiu do artista. Seu ex-namorado, Sérgio Lobato, de 43 anos, é jurado das escolas de samba de Carnaval de Vitória, no Espírito Santo.

Com isso, o artista segue focado em sua carreira artística e já tem um filme engatilhado e participação na Dança dos Famosos, do Luciano Huck.





Em entrevista ao Jornal Extra, o ator já havia explicado mais sobre sua orientação sexual: "Me considero um homem LGBTQIA+. Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko