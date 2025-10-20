Reprodução/ Instagram @migueloliveiraoficial0 Miguel Oliveira

O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido popularmente nas redes sociais como “missionário mirim”, voltou a repercutir em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, Antigo Twitter.

Um vídeo que viralizou mostra o jovem afirmando ter comprado um imóvel. Segundo ele, a propriedade custou R$ 34 milhões. O valor exorbitante gerou debates entre internautas que o acompanham na web.





"Isso só pode ser brincadeira. Impossível arrecadar essa quantia nessa idade", opinou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Irresponsabilidade total. Onde estão os pais desse jovem?", questionou uma segunda. "Se for mentira ou verdade, o que não pode é deixar ele se expor dessa forma", continuou uma terceira.





Saiba mais

Nascido em Carapicuíba, em São Paulo, Miguel frequenta a Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. Evangélico, ele diz ter recebido um milagre duplo, ao passo que teria sido curado de surdez e mudez ainda na infância.

Mesmo com pouca idade, passou a se destacar no nicho gospel, essencialmente pela participação em cultos e demais eventos religiosos. Em pregações, chegou a polemizar ao dizer que estaria curando doenças de fiéis.

“Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”, diz ele em um vídeo. O discurso foi extremamente criticado, principalmente por pessoas acometidas pelas doenças ou com amigos e familiares em tratamento.





No Instagram, acumula mais de 1,4 milhão de seguidores. Até mesmo famosos seguem o adolescente. O ex-BBB Kleber Bambam, a apresentadora Mara Maravilha, a cantora Kally Fonseca e a influenciadora Sarah Poncio são alguns deles.