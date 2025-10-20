Reprodução/TV Globo Pedro Novaes no Domingão

Pedro Novaes, de 29 anos, se emocionou ao ser surpreendido por seus pais, os artistas Letícia Spiller e Marcello Novaes durante sua participação no Domingão com Huck.

A mãe de Pedro elogiou o filho em um vídeo exibido no último domingo (19):

"Sempre foi um menino cuidadoso com as pessoas, desde pequenininho. Ele é um artista nato, desde pequeno manifestava essa veia artística através da música. Começou a tocar bateria aos 7 anos e nunca mais parou", disse.





Marcello também fez questão de elogiar o trabalho do filho:

"Nos últimos tempos, bastava eu chegar aos Estúdios Globo para que as pessoas que trabalham no Projac viessem elogiar o Pedro. Me orgulho muito desse homem que você escolheu ser", enfatizou.

Pedro se emocionou com os recados e enfatizou que aprendeu muito com seus pais:

"Os pilares são eles, não tenho dúvida. Minha família inteira é uma união, uma coisa muito forte que a gente carrega e que faz sentido. É muito gostoso viver isso", pontuou.

O ator participou do Domingão para promover a nova novela das 21h da TV Globo, Três Graças, que estreia nesta segunda-feira (20).

Sobre Pedro Novaes em Três Graças

Léo Ferretti, vivido por Pedro Novaes, é um dos personagens mais excêntricos de Três Graças, próxima novela das 21h. A trama de Aguinaldo Silva estreia em outubro na tela da Globo. Léo é filho do corrupto Santiago Ferretti (Murilo Benício) e de Zenilda (Andréia Horta), e foi criado entre os poderosos cariocas.

Educado no exterior, o jovem retorna ao Brasil com a missão de brilhar nos negócios da Fundação Ferretti, mesmo ciente de que as atividades da família estão pautadas em esquemas ilegais.

Muito mulherengo e arrogante, ele passa a admirar ainda mais o pai ao descobrir que este está envolvido em um esquema de falsificação de medicamentos. Em vez de se indignar, Léo aplaude a frieza de Santiago e mergulha de vez nos negócios perigosos da família, tornando-se cúmplice de um sistema corrupto que destrói vidas.

O personagem de Pedro Novaes acaba se envolvendo com Viviane Martins (Gabriela Loran), uma mulher trans, carismática e dona de si. Farmacêutica e amiga da protagonista Gerluce (Sophie Charlotte), Viviane leva sua vida com leveza e dignidade, mesmo enfrentando estereótipos e preconceitos. O romance entre os dois é vivido com naturalidade, revelando as contradições internas do personagem.

A relação entre Léo e Viviane provoca um abalo na estrutura da família Ferretti, ao abordar temas como transfobia, responsabilidade afetiva e honestidade. Três Graças chega com o objetivo de promover uma crítica social e entrega ao filho de Marcelo Novaes um personagem emblemático e cheio de nuances.