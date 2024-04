Divulgação Gabriela Loran

Aposta da Globo para o horário nobre de 2024, o remake de "Renascer" conta agora com Gabriela Loran no elenco. Em entrevista concedida à reportagem do iG Gente , ela detalha o processo de construção da personagem , comenta o apoio de atores veteranos, como Rodrigo Simas , exalta a importância da representatividade trans em novelas e aborda a nova fase que vivencia após ter passado por uma cirurgia de redesignação sexual .







Maitê, defendida por Loran, foi criada especialmente para a adaptação de Bruno Luperi . Isso porque a personagem não existia na versão original de Benedito Ruy Barbosa , exibida em 1993. "Maitê é aquela bem confidente, observadora, que ouve atenta e dá bons conselhos”, explica ela, que está no núcleo de Buba (Gabriela Medeiros).





"É a primeira vez, na TV brasileira, que vemos uma personagem trans com amigas trans. Não tem aquele dilema clichê de 'Ai, eu vou no banheiro. Ele ou ela?'. Não, são amigas que estão ali para ajudar outra amiga, como as mulheres cis fazem", completa Gabriela, que tem a missão de fazer com que Buba se recupere do relacionamento abusivo que teve com José Venâncio, interpretado por Rodrigo Simas .





Inimigos na ficção e amigos na vida real

Se na trama de Bruno Luperi, Rodrigo Simas e Gabriela Loran rivalizam, fora dela a situação é totalmente contrária. A atriz conta que gravou as primeiras cenas ao lado do galã do clã Inocêncio e acrescenta que ele foi "um parceirão".





"A gente teve uma troca muito legal nos bastidores. Ele é um ator que permite que a gente crie. Rimos muito nas primeiras cenas, porque, por mais que fossem cenas densas, ele deixou tudo mais leve. Me conectei muito com ele", pontua.





Aconselha Gabriela Medeiros para 'fortalecer o psicológico'

Na pele de uma das personagens principais do remake, Gabriela Medeiros tem ganhado críticas nas redes sociais pela interpretação de Buba, primeiro papel dela em uma novela das nove. Loran enfatiza que aconselhou a novata porque passou por uma situação semelhante quando esteve em "Malhação" , em 2018.





"Gabi é um doce de menina e é o primeiro trabalho dela em novelas e já com a responsabilidade de estar no horário nobre. Fui a primeira atriz trans de 'Malhação' e recebia muitos ataques. Tive uma troca muito legal com ela em relação a fortalecer o psicológico, porque é muito difícil", comenta.





'Quero sempre mais, não me satisfaço com pouco', diz Loran



É assim que Gabriela define os próximos passos na carreira. Primeira atriz trans na extinta "Malhação" , ela quer alçar voos maiores e mira em uma protagonista no horário nobre da emissora . "Estou lutando muito para ter o meu protagonismo", afirma.





"Eu quero ser protagonista de novela das nove. Para que a gente possa ser, é preciso que os diretores e roteiristas se sensibilizem. Não no lugar da pena, mas no lugar de saber da força que a gente tem e na forma que podemos mudar o Brasil", argumenta.





Cirurgia de redesignação sexual

Gabriela Loran passou pela cirurgia de redesignação sexual há dois meses e viajou à Tailândia para fazer o procedimento cirúrgico no em uma instituição hospitalar de Bangkok. Ela realizaria a cirurgia em 2022, no entanto decidiu não fazer por conta das gravações de "Cara e Coragem".





"Essa experiência foi um lugar de reconexão. Tinha marcado para 2022, mas chegou o convite da novela ['Cara e Coragem'] e falei 'Cara, não vou recusar'. Como não tinha necessidade imedita, pensei 'Vou adiar esse sonho por mais um ano. Depois, venho aqui e faço'. Foi o que eu fiz", detalha.





A atriz planeja fazer uma série de vídeos da cirurgia , porém antecipa algumas informações. "Estou em conexão comigo mesma, com o meu corpo. Documentei todo o processo e vou publicar na internet. Tenho uma série de vídeos para lançar contando, até mesmo para quebrar esse tabu", expõe.





Importância da representativade em produtos culturais

Loran defende que é através do espaço em obras culturais, em entrevistas e em publicidades que a realidade de preconceitos pode ser alterada. Segundo o relatório "Dossiê Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras", da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo pelo 15º ano consecutivo .





"A gente só vai conseguir mudar essa realidade através da didática. Como podemos mudar isso? Através das novelas, das publicidades, das entrevistas. É uma movimentação real que mostra para as pessoas que somos pessoas como quaisquer outras. Somos humanas", destaca.





Além disso, a intérprete de Maitê defende que a arte também é uma forma de militância . "Militância também é quando eu estou no horário nobre fazendo uma personagem humana e sou amiga de uma outra personagem que é parecida comigo", reflete.





"A senhorinha lá do interior do Acre que está assistindo a novela e entende: 'Ah, é trans, mas parece com minha filha. Se trans é igual minha filha, também é humana. Não é aquele monstro que anda na rua com a navalha esfaqueando'. Ser militante está nas pequenas peculiaridades", exemplifica.





Gabriela Loran vai emendar outra novela na Globo?

No ar como Maitê em "Renascer" , a artista já visa uma próxima personagem na líder em audiência. Gabriela espera compor o elenco da próxima obra de Alessandra Poggi para a faixa das seis. Trata-se de "Tutti Frutti", que substituirá "No Rancho Fundo" no segundo semestre deste ano.





"Espero fazer parte, ainda não fui confirmada. É uma novela da mesma diretora que trabalhei em 'Cara e Coragem', a Natália Grimberg. Tomara que ela [Grimberg] me chame. Vai ser outra novela das seis. E novela das seis tem essa comicidade que eu adoro, porque gosto da comédia", antecipa.





Duda Santos, que protagonizou a primeira fase de "Renascer" , já está confirmada como a mocinha que protagoniza o enredo. A trama se passa em 1950 e gira em torno de uma jovem negra que, mesmo com o racismo da época, consegue se tornar uma modelo. Duda Santos contracenará com Rafael Vitti na narrativa.