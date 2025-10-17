Reprodução/Internet Assassinato de Odete Roitman bateu recorde de audiência no Globoplay

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim nesta sexta-feira (17). O último capítulo do remake de " Vale Tudo ", exibido pela TV Globo, revelou que Marco Aurélio foi o responsável pelo assassinato da vilã interpretada por Debora Bloch.

A revelação foi mostrada no capítulo final exibido nesta sexta-feira. O momento contou com uma sequência tensa em que o personagem de Alexandre Nero atira na magnata.

O assassino de Odete entra no quarto após Heleninha Roitman, personagem de Paolla Oliveira, tentar assassinar a mãe, mas errar o tiro. Com a arma da ex-esposa, Marco Aurélio aponta para a magnata e diz que trata-se de uma vingança pelo atentado feito contra ele.

Entretanto, a magnata não morreu com o tiro. Em uma reviravolta da trama, Odete aparece viva após o atentado. A personagem de Debora Bloch liga para Freitas que consegue marcar uma cirurgia para retirar a bala e ela termina a novela bem, saindo do Brasil em um jatinho particular.

Final é diferente da versão original

A nova adaptação de "Vale Tudo" apresentou mudanças em relação à história escrita por Gilberto Braga, Leonor Basseres e Aguinaldo Silva. Na primeira versão, exibida há mais de 30 anos, a assassina era Leila, personagem de Cássia Kis.

Recentemente, em entrevista ao "Fantástico", a autora Manuela Dias contou que foram gravados dez finais diferentes para manter o segredo sobre o verdadeiro assassino. “ Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando ”, afirmou. Segundo ela, apenas duas pessoas sabem o desfecho: “ Até esse momento, nem os atores têm certeza ”.

Celina ( Malu Galli) é irmã de Odete e aparece abalada nos depoimentos. Em cena, ela afirmou: “ Não dava, delegado, para ela viajar sem saber que a filha dela tinha se matado .” Ainda disse: “ Eu tinha todos os motivos do mundo .” O rancor entre as irmãs aumentou após a revelação sobre Leonardo.

César ( Cauã Reymond) é viúvo de Odete e figura observada pela polícia. No depoimento, questionou o procedimento: “ Seu delegado, por que eu fui o último a ser chamado? Só para eu saber .” Mesmo tenso, insistiu: “ O senhor deve estar achando que eu sou um suspeito ”.

Heleninha ( Paolla Oliveira) é filha de Odete e vive carregada de culpa. Em audiência, declarou: “ A verdade é que minha mãe nunca gostou de mim ”. A personagem também admitiu conflito interno: “ Talvez eu tivesse vontade de ter feito isso ”.

Maria de Fátima ( Bella Campos) foi aliada e depois inimiga de Odete. Grávida de César, ela teria chantageado a empresária e chegou a ser sequestrada. No depoimento, disse temer pela própria vida: “ Eu sabia que, mesmo fora do pai, ela podia me matar .” Mesmo assim, negou ter cometido o crime: “ Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa ”.

Marco Aurélio ( Alexandre Nero) foi braço direito de Odete e depois rival. O executivo admitiu ter ido ao hotel com intenção de confronto: “ Saiu na imprensa e todo mundo sabe que sofri um atentado ”. Em seguida, completou: “ Eu pensei em atacar primeiro ”.