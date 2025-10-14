Reprodução/TV Globo Grazi Massafera e Aguinaldo Silva

Aguinaldo Silva, de 82 anos, responsável pela nova novela das nove, Três Graças, revelou ter escrito a vilã Arminda especialmente para a atriz Grazi Massafera, de 43 anos.

Segundo o autor, a personagem foi idealizada tendo Grazi como inspiração, desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2005.

"Eu pensei muito na Grazi naquele famoso 'BBB'. Torci por ela porque teve uma cena com o 'vilão' da época que eu nunca esqueci: ela pegava os cabelos e fazia assim", contou Aguinaldo, reproduzindo o gesto de balançar os cabelos. "A partir daí, me apaixonei pela Grazi", completou, em entrevista ao Fantástico.





Aguinaldo Silva é o "pai" de vilãs que se tornaram icônicas na teledramaturgia brasileira, como Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de Senhora do Destino; Perpétua (Joana Fomm), de Tieta; e Silvia, de Duas Caras. "O ator que faz o vilão, a primeira coisa que tem que fazer é se jogar com tudo", enfatiza.

Apesar de Aguinaldo afirmar que foi o BBB que o aproximou da atriz, Grazi revelou recentemente que atuar após o reality lhe trouxe muito descrédito. Segundo ela, nomes como José Wilker, Otávio Augusto e Miguel Falabella se recusaram a se aproximar dela por ser ex-BBB.

Quem é Arminda?

Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e viúva de Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas. Ela é amante de Santiago Ferette (Murilo Benício), com quem também é sócia na Fundação Ferette. É uma mulher egoísta e cruel, que intimida todos ao seu redor, começando por Gerluce (Sophie Charlotte), que trabalha como cuidadora de sua mãe.

Considera-se superior às outras pessoas e é extremamente desprezível. Vive em função do próprio prazer e dos próprios interesses. Seu lado cruel se manifesta, sobretudo, nas humilhações constantes ao filho, além de negligenciar a mãe idosa. Muito manipuladora, Arminda não possui nenhum senso de moralidade.

Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção, assinada por Aguinaldo Silva, aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes, Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.