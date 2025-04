Reprodução/TV Globo Christian/Renato decide largar tudo e ficar com Lara

A atriz Andréia Horta, de 41 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (17) sobre a importância de escutar mulheres vítimas de machismo, misoginia e violência. A declaração foi publicada nas redes sociais, em meio aos rumores de conflitos entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo . Andréia alertou que casos como esse exigem atenção e medidas concretas.

No Instagram Stories, a atriz afirmou: "Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas". Apesar do contexto, Andréia não mencionou nomes diretamente. O desabafo ganhou força por coincidir com notícias envolvendo o ator Cauã Reymond, com quem contracenou em Um Lugar ao Sol (2021).

A publicação gerou repercussão nas redes devido à temática e ao momento em que foi publicada: "Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias", escreveu.

A atriz também fez uma crítica direta à falta de punição para homens agressivos. "Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?", questionou. A fala provocou reflexões entre seguidores e artistas que compartilham experiências semelhantes.