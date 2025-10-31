Reprodução/Internet Debate presidencial será exibido no horário da novela das nove

Na próxima segunda-feira (3), o jornalista César Tralli assumirá como o novo âncora do Jornal Nacional. O jornalista substituirá William Bonner na bancada do principal telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. A passagem de bastão para a nova gestão começou na última quinta-feira (30).

No mesmo anúncio que revelou Tralli como novo âncora, a emissora confirmou que Bonner passará a integrar o Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. A jornalista Cristiana Sousa Cruz será a nova editora-chefe do JN.

Tralli, de 54 anos, acumula mais de três décadas de trabalho no Grupo Globo. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, iniciou a carreira no início dos anos 1990 com passagens pela Gazeta Esportiva, rádio Jovem Pan, SBT e Record.

Em 1993, Tralli foi contratado pela Globo e, dois anos depois, tornou-se o correspondente internacional mais jovem da emissora ao assumir o posto em Londres, com apenas 24 anos. Durante o período na Europa, produziu reportagens para diversos telejornais e reuniu parte das experiências no livro "Olhar Crônico" (Editora Globo, 2001).

Ao retornar ao Brasil, em 2000, passou a atuar como repórter especial e apresentador substituto do SPTV. A trajetória no jornalismo investigativo o levou a grandes coberturas, como as denúncias sobre a máfia dos motoristas de ônibus, o escândalo da gasolina adulterada e a operação Satiagraha.

Tralli se destacou por sua postura em reportagens sobre corrupção e segurança pública. Também cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos.

Em 2011, assumiu a apresentação do SPTV – 1ª edição, onde permaneceu por uma década. Durante esse período, também foi chamado para substituir colegas em programas como Bom Dia São Paulo, Jornal Hoje e Jornal Nacional.

A partir de 2020, o jornalista passou a integrar o time fixo da GloboNews. Foi âncora do Edição das 18h e comentarista do Estúdio i durante a pandemia.

Em 2021, assumiu definitivamente o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho. “ É uma enorme alegria assumir o Jornal Hoje com esse público maravilhoso de todos os cantos do Brasil. Será um imenso desafio substituir a Maju, com seu carisma e talento ”, afirmou à época.

Tralli destacou ainda o comprometimento com o jornalismo de qualidade: “ Da minha parte prometo muita dedicação e muito amor à profissão que escolhi desde a adolescência. É uma honra estar aqui. ”

Tralli acumula perdas e momentos marcantes na vida pessoal

Na vida pessoal, César Tralli viveu altos e baixos. Casou-se três vezes. O primeiro casamento, com a modelo Cássia Ávila, terminou em um ano. Depois, uniu-se à jornalista Flávia Freire entre 2007 e 2013.

O relacionamento mais duradouro começou em 2014, com Ticiane Pinheiro. O casal se casou em 2017 e teve a filha Manuella em 2019. Tralli também é padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

Rafa, inclusive, fez uma homenagem pública no aniversário do jornalista: “ Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos .”

Tralli enfrentou momentos difíceis com a morte da irmã, Gabriela Tralli, em 2020. Ela faleceu aos 40 anos por complicações da síndrome de Noonan, condição genética rara.

“ Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual ”, escreveu.

Dois anos depois, perdeu a mãe, Edna Tralli, vítima de um acidente aéreo em Paranapanema, no interior paulista. A tragédia marcou profundamente o jornalista.

“ Quando as pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo. Você tem que viver esse luto pelo tempo que for necessário e dar tempo ao tempo ”, afirmou em 2024 nas redes sociais.