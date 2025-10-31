Debate presidencial será exibido no horário da novela das nove
Na próxima segunda-feira (3), o jornalista  César Tralli assumirá como o novo âncora do Jornal Nacional. O jornalista substituirá  William Bonner na bancada do principal telejornal ao lado de Renata VasconcellosA passagem de bastão para a nova gestão começou na última quinta-feira (30).

No mesmo anúncio que revelou Tralli como novo âncora, a emissora confirmou que Bonner passará a integrar o  Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. A jornalista  Cristiana Sousa Cruz será a nova editora-chefe do JN.

Tralli, de 54 anos, acumula mais de três décadas de trabalho no Grupo Globo. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, iniciou a carreira no início dos anos 1990 com passagens pela Gazeta Esportiva, rádio Jovem Pan, SBT e Record.

Em 1993, Tralli foi contratado pela Globo e, dois anos depois, tornou-se o correspondente internacional mais jovem da emissora ao assumir o posto em Londres, com apenas 24 anos. Durante o período na Europa, produziu reportagens para diversos telejornais e reuniu parte das experiências no livro "Olhar Crônico" (Editora Globo, 2001).

Ao retornar ao Brasil, em 2000, passou a atuar como repórter especial e apresentador substituto do SPTV. A trajetória no jornalismo investigativo o levou a grandes coberturas, como as denúncias sobre a máfia dos motoristas de ônibus, o escândalo da gasolina adulterada e a operação Satiagraha.

Tralli se destacou por sua postura em reportagens sobre corrupção e segurança pública. Também cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos.

Em 2011, assumiu a apresentação do SPTV – 1ª edição, onde permaneceu por uma década. Durante esse período, também foi chamado para substituir colegas em programas como Bom Dia São PauloJornal Hoje e Jornal Nacional.

A partir de 2020, o jornalista passou a integrar o time fixo da GloboNews. Foi âncora do Edição das 18h e comentarista do  Estúdio i durante a pandemia.

Em 2021, assumiu definitivamente o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho. “ É uma enorme alegria assumir o Jornal Hoje com esse público maravilhoso de todos os cantos do Brasil. Será um imenso desafio substituir a Maju, com seu carisma e talento ”, afirmou à época.

Tralli destacou ainda o comprometimento com o jornalismo de qualidade: “ Da minha parte prometo muita dedicação e muito amor à profissão que escolhi desde a adolescência. É uma honra estar aqui.

Tralli acumula perdas e momentos marcantes na vida pessoal

Na vida pessoal, César Tralli viveu altos e baixos. Casou-se três vezes. O primeiro casamento, com a modelo Cássia Ávila, terminou em um ano. Depois, uniu-se à jornalista Flávia Freire entre 2007 e 2013.

O relacionamento mais duradouro começou em 2014, com Ticiane Pinheiro. O casal se casou em 2017 e teve a filha Manuella em 2019. Tralli também é padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

Rafa, inclusive, fez uma homenagem pública no aniversário do jornalista: “ Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos .”

Tralli enfrentou momentos difíceis com a morte da irmã, Gabriela Tralli, em 2020. Ela faleceu aos 40 anos por complicações da síndrome de Noonan, condição genética rara.

Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual ”, escreveu.

Dois anos depois, perdeu a mãe, Edna Tralli, vítima de um acidente aéreo em Paranapanema, no interior paulista. A tragédia marcou profundamente o jornalista.

Quando as pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo. Você tem que viver esse luto pelo tempo que for necessário e dar tempo ao tempo ”, afirmou em 2024 nas redes sociais.

