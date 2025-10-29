Reprodução/ Instagram @virginia Vini Jr. e Virginia se beijam

A foto romântica que Vini Jr. publicou para oficializar o romance com Virginia Fonseca viralizou nas redes sociais. A postagem, feita de forma compartilhada com a influenciadora, ultrapassou a marca de onze milhões de curtidas.



A marca expressiva foi alcançada em menos de 24 horas. O clique foi feito no Instagram, plataforma de interação virtual na qual o jogador, do time Real Madrid, soma 56,7 milhões de seguidores. Na mesma rede, a ex-mulher de Zé Felipe é seguida por mais de 53,6 milhões de perfis.





Famosos também repercutiram o momento. "Vamo, Vini. O hexa vem", começou a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil. "Menino tá amando", declarou Neymar Jr., jogador do Santos e amigo próximo de Vini Jr.

Nas fotos, eles surgem em um quarto de hotel, em Madri, capital da Espanha. Os registros foram marcados por uma surpresa romântica de Vini, que espalhou balões em formato de coração, além de pétalas de rosas-vermelhas pelo quarto.

Esta é a quarta vez que apresentadora do SBT deixa o Brasil para ir à Madri se encontrar com o jogador. Ela desembarcou na capital espanhola no último sábado (25) e continua lá desde então, hospedada na casa do atleta.

Ao chegar, ganhou uma bolsa, da marca Prada, avaliada em R$ 24 mil, segundo o e-commerce oficial da empresa, além de ter sido presenteada com um buquê de flores. Embora não tenha revelado quem deu os presentes, internautas especulam que Vini comprou os itens.

Relembre

No começo de outubro, Virginia e Vini Jr. terminaram o affair. Isso ocorreu logo depois de Day Magalhães vazar supostas mensagens íntimas que teria trocado com o jogador. Pelas datas das conversas, ele já teria começado a se relacionar com Virginia. Vini Jr. se desculpou publicamente após a repercussão.