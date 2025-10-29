Reprodução/Instagram/@ticipinheiro César Tralli mudará para o Rio de Janeiro

César Tralli se mudará para o Rio de Janeiro ainda esta semana, já que a Globo marcou a passagem de transferência do Jornal Nacional para esta sexta-feira (31). No entanto, segundo Ticiane Pinheiro, o jornalista fará uma ponte aérea num primeiro momento, até que todos os detalhes da mudança sejam resolvidos. "Ele vem todos os finais de semana", disse a esposa do apresentador.

"Ele está indo morar no Rio esta semana, e o coração fica apertado. Ele vem todos os finais de semana. Neste, a gente vai com ele para o Rio, para acompanhar a passagem de bastão, mas o coração está apertado. A gente está acostumado a tomar café, a jantar sempre com ele, e agora vai ser só aos finais de semana", contou Tici.

A apresentadora do Hoje em Dia, no entanto, ressaltou que está muito orgulhosa do marido, por mais difícil que seja ficar longe dele durante a semana.





"É uma alegria muito grande. [Apresentar o Jornal Nacional] é o auge do jornalismo, mas é uma mudança muito grande", disse ela à Quem.

Já Rafaella Justus, filha de Ticiane e enteada de Tralli, contou que ainda não sabe como ficará sua rotina com a mudança do padrasto.

"Hoje eu não vou, porque tenho todo mundo aqui: meus amigos, grande parte da minha família, a escola em que estudo desde pequenininha. Desapegar no último ano é bem difícil. Mas até amanhã as coisas podem mudar", afirmou a jovem.

Durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo, Tralli e Ticiane já haviam comentado que a ideia é que toda a família se mude para o Rio de Janeiro assim que a situação escolar de Rafaella e Manuella estiver resolvida.

"A gente quer a família junta, claro. A princípio, ele vai sozinho, e eu estou organizando tudo. As meninas ainda estão na escola...", explicou Ticiane.

"Eu vou sozinho por um tempinho, só para encontrar casa e escola”, completou Tralli. “Isso, depois eu vou com as meninas", reforçou Tici.

"Vai a turma toda. Inclusive, a gente quer trazer a mãe e o pai dela. Os pais da Tici estão empolgadíssimos em voltar a morar no Rio de Janeiro. Meu sogro está doido para voltar para cá. O pai da Tici é nascido aqui, foi campeão de vôlei de praia. Tomara que dê certo, eu gostaria muito que eles viessem", contou o jornalista. "Se não vierem para morar, com certeza vão vir muito mais vezes", acrescentou a apresentadora.

César afirmou ainda que a mudança não será traumática, como muitos imaginam.

"Eu amo o Rio de Janeiro. A minha sogra é a Garota de Ipanema, a minha mulher estudou e morou no Rio, temos parentes aqui... Então, eu me sinto em casa, me sinto muito feliz. Tenho certeza de que será uma transição bem suave", disse ele, tranquilo.



