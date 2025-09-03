Reprodução/Instagram/@sandra.annenberg.real/@realwbonner Sandra Annenberg e William Bonner comandarão o Globo Repórter

A jornalista Sandra Annenberg fez uma publicação em suas redes sociais após seu colega de emissora, William Bonner, anunciar que deixará o comando do Jornal Nacional. Em sua postagem, ela comentou sobre apresentar o Globo Repórter ao lado do profissional.

"Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo" , escreveu a ex-apresentadora do Jornal Hoje.

William Bonner, em sua despedida, chegou a reiterar que, apesar de ter comandado os principais telejornais do país por quase três décadas, está realizando um sonho ao assumir a atração de variedades.





"Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN" , comentou.

Por fim, Bonner diz que, dos 39 anos de emissora, jamais apresentou o Globo Repórter, nem interinamente. O jornalista não esconde a emoção em comandar a atração com Sandra Annenberg.

"De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei - nem interinamente - em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou uma mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá" , completou o profissional.

Mudanças no jornalismo da Globo

Com a saída de Bonner, a editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz, será promovida a editora-chefe do Jornal Nacional. A vaga deixada por César Tralli no Jornal Hoje será ocupada por Roberto Kovalik, que atualmente comanda o Hora 1.

Para o lugar de Kovalik, foi escalado o jornalista Thiago Scheuer. As alterações nos telejornais estão previstas para novembro, para que as equipes e os apresentadores possam se adaptar às novas rotinas e, no caso de Tralli, à mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.