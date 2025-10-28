Reprodução Vesgo critica Sabrina Sato e diz que fala sobre ‘humilhações’ no Pânico foi ingrata

Rodrigo Scarpa, conhecido como Vesgo do programa " Pânico ", criticou Sabrina Sato após a apresentadora afirmar que viveu “ humilhações ” durante o período em que fez parte da atração exibida entre 2003 e 2012 na RedeTV!. As declarações foram feitas por Sabrina no " Domingão ", ao comentar a participação de Nicole Bahls na " Dança dos Famosos ".

Na ocasião, ela demonstrou emoção ao ver Nicole se destacando no programa.

“ A gente trabalhou juntas há muitos anos no Pânico, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou. A gente ralava tanto. Agora, vê-la brilhar, dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem pra minha alma. Amiga, a gente venceu ”, disse Sabrina.

Logo após a exibição, Vesgo republicou um vídeo com o trecho da fala e criticou a apresentadora. No vídeo, o colega Adriles comenta a fala da apresentadora.

“ Ingratidão é foda! Emílio [Surita] estendeu a mão quando era uma ex-BBB. Por lá se manteve por dez anos, ganhando salários de seis dígitos e fazendo todos os ‘merchans’. Todas as terças-feiras tinha uma equipe enorme pensando para os quadros dela darem certo. Inclusive o Emílio, Bolinha, roteiristas, edição. Tinha tapete vermelho lá! ”, escreveu.

Mais tarde, o humorista editou a publicação e suavizou o tom das críticas. “ Talvez [Sabrina] não tenha se expressado bem! Sei lá! Gosto dela! Porém, soou meio mal essa fala! Vou sempre defender o Pânico, custe o que custar! Espero de coração que não seja uma fala ingrata [...] e apenas uma piada! ”, publicou.

Mesmo após alterar o texto, Scarpa continuou comentando sobre o assunto e elogiou a postura de Nicole Bahls. “ Eu estava lá dentro e sei que ela [Sabrina] é a que tinha mais privilégios entre todas as meninas. Não tem do que reclamar ”, escreveu. Ele também curtiu mensagens que chamavam Sabrina de “ ingrata ”.

Em outro comentário, o ex-integrante do Pânico reforçou a valorização da gratidão. “ Parabéns, Nicole, gratidão é uma virtude. [...] Ganhamos muito mais do que perdemos. [...] Gratidão é para poucos! ”, disse.

Alan Rapp, ex-diretor do programa, também se manifestou. “ Nicole, a musa de todas as musas, sempre uma rainha. Orgulho dessa pupila tão grata e humilde, diferente de todas em todos os sentidos. Obrigada por ter feito parte do nosso grande sucesso no Pânico. [...] Gratidão é para poucos! ”, escreveu.