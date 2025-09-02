Embora aparecesse diariamente na frente das câmeras do "Jornal Nacional", William Bonner tinha outra função nos bastidores do programa. O ex-marido de Fátima Bernardes é também editor-chefe, cargo que será assumido por Cristiana Sousa Cruz a partir de novembro.
Quem é?
Figura não tão conhecida entre os espectadores, a jornalista tem uma longa trajetória na Rede Globo, tendo passado por diferentes funções ao longo dos últimos anos. Ela já foi chefe do escritório da emissora em Nova York.
Além disso, Cristiana se destacou pela atuação como diretora de programas do GloboNews, canal por assinatura do Grupo Globo dedicado ao jornalismo. Atualmente, ela ocupa o posto de editora-chefe adjunta de William Bonner.
Antes de assumir funções de alta responsabilidade no canal, Sousa Cruz foi estagiária da empresa. Depois, foi efetivada como produtora correspondente de Luis Fernando Silva Pinto, em Washington.
Retornando ao Brasil em 1996, assumiu a editoria internacional de jornalísticos como "Bom dia Brasil" e "Jornal Nacional". Por um período, também foi chefe de redação do GloboNews.
Saiba mais
Cristiana Sousa Cruz se inspirou no pai, Alberico de Sousa Cruz, quando escolheu ser jornalista. Graduada pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), nasceu em Belo Horizonte e é filha da professora Regina Sousa Cruz.
No campo acadêmico, ainda concluiu mestrado na New School, de Nova York.
Substituições
Cristiana Souza Cruz será a nova editora-chefe do Jornal Nacional. A escalação marca uma reestruturação importante na bancada e nos bastidores do principal telejornal do país.
A mudança acontece no rastro da saída de William Bonner, que vinha sendo cuidadosamente planejada pelo jornalista ao longo dos últimos cinco anos. Com a nova fase, César Tralli assume a apresentação do "Jornal Nacional". Já Tiago Scheuer passa a comandar o "Hora Um", enquanto Roberto Kovalick assume a bancada do "Jornal Hoje".