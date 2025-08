Reprodução: Globo Daniela Lima é demitida da Globonews

Daniela Lima, contratada pela TV Globo desde 2023, foi demitida nesta segunda-feira (4) pelo canal carioca. É a segunda demissão da Globonews em menos de uma semana: na última sexta, o canal dispensou Eliane Cantanhede, que atuava como comentarista das notícias da emissora há 15 anos.

Carreira de Daniela Lima

Daniela Lima se tornou repórter em 2006. Em 2008, passou por jornais impressos de credibilidade em todo o país.





Em 2019, foi contratada pela TV Cultura, onde apresentou o programa de entrevistas Roda Viva, substituindo Ricardo Lessa. Em dezembro do mesmo ano, pediu demissão da TV Cultura para ser contratada pela CNN Brasil.

No canal, apresentou O Mundo Pós-Pandemia, os plantões de fim de semana e o CNN 360º - o jornal vespertino focado no noticiário político e econômico. Daniela apresentou o jornal até 21 de junho de 2023, quando anunciou seu pedido de demissão. Logo após, foi contratada pelo Grupo Globo, onde apresentou o Conexão Globonews.

Nota da TV Globo

A TV Globo emitiu uma nota sobre a saída de Daniela Lima da Globonews. O canal lida com a demissão da Daniela e Eliane Catanhêde como processo reestrutural.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo".