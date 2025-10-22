Reprodução/Internet William Bonner deixa o Jornal Nacional em 3 de novembro

William Bonner revelou os planos para o período entre sua saída do Jornal Nacional e a estreia como apresentador do Globo Repórter. O jornalista deixará a bancada do principal telejornal da Globo em 3 de novembro, e só voltará ao ar em fevereiro de 2026. Segundo ele, o período sabático será o mais longo de sua carreira e será aproveitado para descansar, viajar e reorganizar a rotina.

“Quero concluir este ano com uma enorme tranquilidade, porque vou deixando o JN, mas só volto a ter atividade profissional, no ar, na tela da Globo, em fevereiro de 2026 com o Globo Repórter”, afirmouao gshow. Ele será substituído na bancada por César Tralli, que assume o posto a partir do próximo mês.

O apresentador doexplicou que o intervalo entre os dois projetos será dedicado ao descanso e à família. “Até lá, vou ter uns bons dias para descansar. Na verdade, um período que nunca tive tão longo de descanso. Parte vai ser ao lado de dois dos meus filhos, que estão no exterior. A gente vai fazer uma viagem para encontrá-los, no início de dezembro”, contou o jornalista.

Empolgado com a nova fase

Ele detalhou ainda que pretende se dedicar a atividades pessoais e espairecer. “Uma parte vou dedicar a fazer nada, a dar uma descansada. Mas já tenho viagens marcadas para fora do Brasil, aqui para o Brasil… Tenho muita coisa para fazer até lá, vou dar uma bela diversificada nas atividades para que eu chegue com a cabeça oxigenada para começar o trabalho ano que vem", disse.

Animado, William Bonner afirmou estar motivado com o futuro na emissora. “Estou super estimulado com esse momento novo da minha carreira, e tenho certeza de que vou ter oportunidade de me divertir muito mais daqui por diante. Estou com ótimas perspectivas para o ano que vem”, declarou.