Sandra Annenberg celebra chegada de William Bonner ao Globo Repórter

Sandra Annenberg comemorou nesta quinta-feira (4) a chegada de William Bonner ao "Globo Repórter". Em publicação no Instagram, a jornalista escreveu: " A Equipe do Globo Repórter recebe na redação o novo colega de braços abertos e muita alegria! William, seja muito bem-vindo ao Grep [Globo Repórter], como nosso programa é carinhosamente chamado. Venha ser um Grepeiro você tb! ".

A informação foi confirmada pela própria Globo durante a edição que celebrou os 56 anos do "Jornal Nacional". Bonner ficará no telejornal até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos.

O jornalista não se aposentará. A partir de 2026, ele comandará o "Globo Repórter" junto de Sandra Annenberg. O cargo de editor-chefe do JN ficará com Cristiana Sousa Cruz, que já atua como editora adjunta.

Mudanças no jornalismo da Globo

As alterações fazem parte de uma reestruturação planejada há cinco anos. O "Jornal Hoje" será apresentado por Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer comandará o "Hora Um".

Em declaração oficial, Bonner explicou que a saída do JN foi construída em conjunto com a direção da emissora. “ Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN ”, afirmou.

O jornalista disse ainda que realizar esse sonho é motivo de orgulho. “ Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN ”.

César Tralli, que assumirá o telejornal em novembro, também se manifestou. “ Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN ”, disse.

Renata Vasconcellos destacou a nova fase da parceria na bancada. “ Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa ”.