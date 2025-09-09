Reprodução/Internet Maju Coutinho diz que não se apega a cargos ou programas

Maju Coutinho comentou pela primeira vez as recentes mudanças na Globo. A jornalista, atualmente no comando do Fantástico, afirmou que encara as trocas com naturalidade e disse não se apegar a cargos ou programas. A fala veio após o anúncio da saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional, que será assumida por César Tralli a partir de novembro. Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Mudanças no jornalismo

As alterações naafetam ainda outros telejornais da casa. Roberto Kovalick assumirá o Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer ficará à frente do Hora 1. No Bom Dia São Paulo, Marcelo Pereira será responsável por noticiar o trânsito ao lado de Sabina Simonato, e Thais Luquesi passará a integrar o Hora 1 na previsão do tempo.

Maju Coutinho comentou a saída do colega. “Vejo como parte do ciclo natural do Jornalismo. Bonner saiu porque merece mais tempo livre, foram 29 anos. O Tralli assume merecidamente”, disse. A jornalista também destacou sua postura diante de transformações. “Sou muito feliz e realizada, mas não me apego. Se amanhã não estiver mais aqui, não vou adoecer. Eu sou dessa caminhada", disse para a Folha de S.Paulo.

A âncora celebrou ainda que não houve mudanças na apresentação do Fantástico. “Graças a Deus! Fantástico firme e forte!”, afirmou. Ela revelou, no entanto, que planeja intensificar a produção de séries especiais. Entre os projetos, estão viagens pela África, como já fez, e pela América Latina, com o objetivo de ampliar a diversidade de pautas.