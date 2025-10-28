Reprodução/Internet William Bonner deixa o Jornal Nacional após 29 anos e vai para o Globo Repórter

As mudanças nos telejornais da TV Globo começam nesta quinta-feira (30) com a chegada de novos apresentadores ao comando do “ Hora 1 ”, “ Jornal Hoje ” e “ Jornal Nacional ”. As estreias fazem parte da reformulação da emissora.

Durante as edições de quinta (30) e sexta-feira (31), os jornalistas serão apresentados ao público e recebidos ao vivo pelos colegas no estúdio, em uma espécie de passagem de bastão que simboliza a transição entre as equipes.

Na quinta-feira (30), ao fim do “Hora 1”, Roberto Kovalick apresentará Tiago Scheuer como novo âncora do telejornal. Scheuer assume oficialmente o comando do noticiário matinal a partir de sexta-feira (31).

No mesmo dia, o “Jornal Hoje” também terá mudança. César Tralli se despede da bancada após três anos à frente do telejornal e passa a função para Roberto Kovalick, que estreia como apresentador do “JH” no dia seguinte.

Na sexta-feira (31), será a vez de William Bonner se despedir do “Jornal Nacional” após 28 anos como âncora. No encerramento do telejornal, Bonner e Renata Vasconcellos receberão César Tralli, que assumirá o comando da bancada ao lado de Renata a partir de segunda-feira (3).