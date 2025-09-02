Reprodução/TV Globo César Tralli fala pela primeira vez sobre sua ida para o Jornal Nacional





















Durante participação ao vivo no Mais Você, Cesar Tralli falou pela primeira vez sobre sua futura estreia como titular do Jornal Nacional, após o anúncio da saída de William Bonner. Ao ser parabenizado por Ana Maria Braga, o jornalista agradeceu o carinho, comentou os desafios da mudança para o Rio de Janeiro e destacou a responsabilidade de assumir o principal telejornal do país.

Após as notícias do dia dadas pelo jornalista, a titular da atração matutina fez questão de parabenizar a ida de César para o Jornal Nacional:

"Eu quero aproveitar, já que a gente está conversando aqui, e te cumprimentar pelas novidades que soubemos ontem. A partir de novembro, você passa a ser o titular do Jornal Nacional, ao lado da Renata Vasconcellos, substituindo William Bonner. Parabéns! Grande responsabilidade - com certeza você se preparou para ela" , iniciou Ana Maria.





Cesar Tralli, então, falou pela primeira vez após o anúncio da saída de William Bonner do Jornal Nacional e da missão de comandar o principal telejornal do Brasil.

"Olha, Ana, a gente está começando a conversar sobre isso, porque era uma informação que eu tive que guardar por muito tempo em segredo, e eu só comuniquei às minhas filhas neste final de semana. Só neste fim de semana que elas souberam. Então, com calma, a gente vai tratar, obviamente, de tudo isso. Claro que, pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima, com muito amor e carinho um pelo outro, tudo vai ser no sentido de que todos possam ir" , revelou o profissional.

Tralli conta que sua mudança para o Rio de Janeiro requer muita preparação.

"É uma fase de adaptação. Creio que, num primeiro momento, eu vou ficar na ponte aérea, até que as coisas se ajeitem. E, se Deus quiser, quanto antes isso acontecer, mais feliz eu estarei" , enfatizou.

O jornalista revela que tem muitos amigos no Rio de Janeiro, mas que sentirá muita saudade da equipe do Jornal Hoje. Ele reitera toda a gratidão que tem por todos os colegas de trabalho que passaram por sua vida.

"Eu tenho muitos colegas lá. Estou aqui na Globo há quase 33 anos. Então, a equipe do JN, a redação, a GloboNews - que também está lá - eu conheço muita gente. Então, para mim, vai ser uma alegria enorme conviver com essa equipe maravilhosa" , frisou.

"Claro que vou ficar com saudade dessa equipe maravilhosa do Jornal Hoje. Ele me traz uma felicidade, uma gratidão enorme. Eu sou muito grato às pessoas que estão comigo. Você sabe: a caminhada é longa, degrau por degrau, e, acima de tudo, com muita humildade e dedicação" , continuou.

Ana Maria Braga, então, ressaltou que sentirá falta de encontrar o colega de emissora nos corredores da Globo São Paulo, sede do Jornal Hoje e do Mais Você.

"Vou sentir muita falta de te encontrar nos corredores todos os dias. Você é sempre um cara simpático, sempre com algo bom para dizer - a respeito da vida, do dia, das notícias do mundo. Vou sentir falta" , disse.

Por fim, o esposo de Ticiane Pinheiro agradeceu todo o carinho e mencionou a responsabilidade de assumir o Jornal Nacional.

"Estou muito grato pela missão. Sei do trabalho, da responsabilidade, mas espero, com toda a dedicação do mundo... Eu sou muito focado, gosto do que faço e espero corresponder a essa nova missão tão importante" , finalizou.