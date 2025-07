Reprodução: TV Globo Renata Vasconcellos fala sobre vida pessoal





Renata Vasconcellos quebrou a própria discrição ao revelar, em rara entrevista, detalhes de sua vida pessoal e dos bastidores da profissão. A jornalista da TV Globo falou sobre família, carreira, redes sociais e envelhecimento.

Renata mantém um perfil no Instagram, mas admitiu que não é fã do mundo digital:

“Tenho a cabeça a mil. Já são muitos estímulos para dar conta” , disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Vivendo uma nova fase no jornalismo, Renata contou que está presenciando uma transformação no telejornalismo brasileiro, marcada pela influência das redes sociais:

“Saímos do estereótipo da apresentadora. Adicionamos nossas personalidades, mas sem abrir mão do jornalismo. Hoje, não existe mais um tipo de cabelo, roupa ou postura” , comentou.

Renata é casada com o também jornalista Miguel Athayde, de 52 anos.

“É um desafio, porque é um trabalho de 24 horas. Mas, como temos esse olhar de escape, conseguimos adicionar leveza ao cotidiano” , explicou.

Mãe de Antônio, 25, e Miguel, 22 — frutos de um relacionamento anterior — Renata falou sobre conciliar maternidade e carreira:

“Existem as responsabilidades parentais, mas há uma jornada muito maior, que é a do autoconhecimento. Tem a ver com amar em plenitude, e não meramente o espelho, a projeção que gostaria de ver no outro. Isso é um engano, limitado. É preciso se atirar e entender: ‘Quem é você? Surpreenda-me’” , refletiu.





A jornalista conta que prefere levar a vida com leveza:

“É preciso criar esse espaço de olhar para dentro. O silêncio é como um portal. Você precisa dele para sentir o buraco, a falta, a ausência, o luto… entender de onde vem cada sensação" , contou.

E garante que essa postura tem funcionado bem:

“Estou passando pela menopausa e tento navegar por essas novas águas, que trazem coisas às vezes difíceis, mas interessantes em relação ao autoconhecimento. É algo que me fortalece até no trabalho” , disse.

A âncora do Jornal Nacional também contou que já foi alvo de ódio e ataques de haters, embora sem dar detalhes sobre os episódios:

“O afeto é muito maior e nos dá energia. Às vezes, você está num mercado ou numa livraria e recebe um olhar que já diz algo como: ‘parabéns, acho digno o que vocês fazem’” , finalizou.