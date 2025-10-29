Reprodução/Instagram/@roccsilva Rodrigo Silva e Rafaella Justus participam do Programa Silvio Santos

A apresentadora Patricia Abravanel recebeu Rafaela Justus, de 16 anos, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, e João Silva, de 17, filho de Faustão. A filha de Silvio Santos mostrou os bastidores da gravação com os influenciadores no SBT e brincou: "Nepobaby".

Nos estúdios do Centro de Televisão da Anhanguera, sede do SBT, Rodrigo Silva e Rafaela Justus participaram de uma dinâmica do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel.

"Nepobaby, né, isso? Vocês estão preparados?", disparou a filha de Silvio Santos. Logo depois, vários cliques registraram a gravação dos famosos no programa da emissora da Anhanguera.





Rafaella Justus rebate comentários sobre sua aparência

Rafaella Justus veio a público rebater ofensas que recebeu nas redes sociais. Alguns usuários fizeram comentários negativos sobre a aparência da jovem em uma festa de Halloween.

Para a festa, Rafaella se fantasiou de Malévola, personagem interpretada por Angelina Jolie nos cinemas. "Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária", começou.

"O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi alguns comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação", acrescentou.

"Sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom, o que me ajuda a manter a mente mais aberta. Resolvi fazer esse vídeo também porque sei que não sou a única que passa por isso. Muita gente enfrenta o mesmo e, infelizmente, é uma consequência de estar na mídia. Às vezes, as coisas fogem um pouco do controle, especialmente aqui, nesta rede", continuou.

A filha de Roberto Justus faz uma reflexão sobre esses comentários e o que está por trás desses usuários.

"Porque uma coisa é destilar ódio na internet, menosprezar os outros por trás de uma tela; outra, completamente diferente, é estar cara a cara com alguém, sentindo o impacto das próprias palavras. Tenho certeza de que seria muito diferente. A coragem que muita gente tem atrás de um celular desaparece quando é preciso olhar alguém nos olhos" , finalizou.