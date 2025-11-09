Instagram/X/Twitter Suzane von Richthofen agradece pedidos após série ‘Tremembé’

Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, voltou a movimentar a loja virtual Su Entrelinhas após o sucesso da série "Tremembé", do Prime Video. Em publicação recente no Instagram, ela agradeceu o aumento nas vendas e o carinho recebido desde o lançamento da produção.

Em mensagem divulgada na rede social da loja, Suzane escreveu: “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo — mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”.

Suzane também explicou que é a responsável por cada atendimento e pediu paciência aos clientes.

“Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui comigo”, afirmou.

A loja Su Entrelinhas, fundada em Angatuba (SP), vende chinelos customizados com brilhos e pedrarias. Segundo a descrição do perfil, cada par é feito à mão e custa R$ 150. A marca havia ficado inativa por cerca de um ano, mas retomou as postagens na última segunda-feira (3), poucos dias após a estreia de "Tremembé".

A produção do Prime Video retrata o período em que Suzane e outros condenados por crimes de grande repercussão estiveram presos no complexo de Tremembé, no interior paulista. A série é inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell e mistura drama e fatos reais.

Na trama, Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, enquanto Felipe Simas e Kelner Macêdo vivem Daniel e Cristian Cravinhos, respectivamente. A série também aborda as histórias de Elize Matsunaga e do casal Nardoni, ambos condenados por crimes que chocaram o país.