Instagram Bruna Biancardi grava com Ana Castela e provoca curiosidade na web

Bruna Biancardi usou as redes sociais neste sábado (8) para esclarecer o motivo de Ana Castela ter sido a primeira convidada de seu novo programa de culinária. A explicação ocorreu após rumores de que a escolha teria sido uma indireta para Virgínia Fonseca, com quem a influenciadora teve um desentendimento recente.

A declaração foi feita durante uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Bruna explicou que a cantora sertaneja foi a primeira participante por uma questão de agenda, e não por motivos pessoais.

"Quando chamei a Ana, ela topou na hora. Mas as gravações com todos os convidados estavam agendadas para novembro, e ela só poderia em outubro. Antecipamos a dela, e por isso foi a primeira receita. Vamos soltar os vídeos na mesma ordem em que foram gravados", afirmou Bruna, encerrando as especulações sobre a suposta provocação.

A polêmica começou quando Bruna revelou nas redes sociais que Virgínia Fonseca teria ligado de madrugada para Neymar para tratar de questões profissionais, o que gerou desconforto. A influenciadora também insinuou que não era a primeira vez que atitudes desrespeitosas vinham ocorrendo.

A presença de Ana Castela no programa chamou atenção por outro motivo: a cantora é namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia. Por isso, parte do público interpretou o convite como uma possível alfinetada.