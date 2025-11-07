Reprodução/ SBT "Tá Na Hora"/ YouTube - Investigação Criminal Andreas von Richthofen não manteve contato com Suzane von Richthofen

Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen, voltou a ganhar destaque na mídia, principalmente após o lançamento de "Tremembé", série na qual o assassinato dos pais dele, Manfred e Marisia, é retratado.

Herdeiro de uma fortuna avaliada em R$ 10 milhões, ele optou pela discrição após a revelação de que a própria irmã tinha participado do crime no qual os pais foram mortos. Quando tudo ocorreu, em 2002, ele tinha apenas 15 anos de idade.





Formação

Um dos objetivos dele era terminar o ensino médio, ingressar no ensino superior e se especializar. Andreas se formou em farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo (USP). Na mesma instituição, obteve ainda o título de doutor em química.

Em 2017, o rapaz voltou aos holofotes ao ser detido por policiais militares. Isso porque, na ocasião, invadiu um imóvel, situado na Zona Sul de São Paulo, em meio a um surto psicótico. Ele chegou a ser internado na ala psiquiátrica de uma instituição hospitalar paulistana depois do episódio.

Em entrevistas recentes, Andreas garantiu que não contatava a irmã há vários anos. Ele ainda negou que tivesse perdoado os irmãos Cravinhos, Daniel e Cristian, que mataram os pais dele após um plano feito em conjunto com Suzane.

"Não vou servir chazinho para os caras, fica difícil. Marretaram a cabeça do seu pai e você vai dançar ciranda com o sujeito depois?", declarou Andreas ao "Tá na Hora", programa jornalístico do SBT, em abril de 2024.

Sem internet e isolado

Segundo informações do jornalista Ullisses Campbell, autor do livro "Tremembé: O presídio dos famosos", que serviu como base para o roteiro do seriado do Prime Video, Andreas vive recluso em um sítio, em São Roque, no interior de São Paulo.

Não há informações em relação ao patrimônio dele. Isso porque, após ter herdado os bens dos pais, acabou acumulando dívidas. A maioria é em virtude de carnês de IPTU e condomínios de imóveis herdados que não foram pagos.

Oficiais de justiça de São Paulo tentam notificá-lo. Caso as inadimplências não sejam pagas, é esperado que os imóveis de Andreas sejam leiloados. O montante seria de pelo menos R$ 500 mil em dívidas, de acordo com Campbell.

Relembre

Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos foram condenados pelo assassinato de Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen. O crime ocorreu em 2002, na Zona Sul de São Paulo, e se tornou um dos mais conhecidos no país.

Seriado

"Tremembé"





Com cinco capítulos, "Tremembé" se tornou sucesso de repercussão. Disponível no catálogo do Prime Video, o projeto audiovisual foi lançado na última sexta-feira (31) e retrata a vida de presidiários que cometeram crimes que chocaram o país.