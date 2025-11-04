Instagram/Prime Video Diretor rebate Cristian Cravinhos e mostra suposta calcinha usada por ele

Ulisses Campbell, autor e roteirista da série “ Tremembé ”, rebateu as críticas de Cristian Cravinhos e divulgou provas para sustentar a autenticidade da trama. O jornalista publicou nas redes sociais uma carta escrita por Cravinhos e uma peça íntima que, segundo ele, confirmam fatos retratados na produção lançada na última semana pelo Prime Video.

A manifestação foi mostrada nas redes do autor, após Cravinhos afirmar que a série é “ mentirosa ” e “ sensacionalista ”. Campbell respondeu que a produção é baseada em apurações jornalísticas reais e reforçou o compromisso com a veracidade dos eventos mostrados.

“ No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais ”, escreveu o autor ao divulgar as imagens. A publicação mostra a lingerie que seria de um ex-companheiro de Cravinhos e a carta escrita pelo condenado dentro do presídio.

O documento, datado de 12 de junho de 2016, contém declarações de afeto a um homem identificado como Dudinha. “ Obrigado, de coração, por todos esses dias, meses, anos, mesmo horas e segundos por eu estar ao seu lado. Para mim você é um presente que Deus me deu […]. Obrigado por transformar minha vida muito melhor, mais suave e por me fazer sentir muito bem dentro do corpo que habito ”, diz um trecho.

“Tremembé” se apoia em evidências para narrar os bastidores da prisão de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos após o crime de 2002. O autor explicou que a carta e os objetos fazem parte do material de pesquisa utilizado na adaptação.

Cristian Cravinhos se pronunciou no último domingo (2), dias após a estreia da série, e escreveu em suas redes: “ Bora galera! Muita mentira ”. O ex-namorado de Suzane cumpre pena em regime aberto desde março e afirmou que a produção inventa situações para gerar audiência.

Nos cinco episódios disponíveis, “Tremembé” mostra a convivência dos condenados na penitenciária e aborda outros casos de grande repercussão nacional, como os de Elize Matsunaga e do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. A produção tem direção de Vera Egito e roteiro assinado por Campbell e sua equipe.