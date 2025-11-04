Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa/Prime Video Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen em série

Marina Ruy Barbosa, conhecida por interpretar mocinhas em novelas da TV Globo, mudou o rumo de sua carreira ao dar vida a Suzane von Richthofen na série Tremembé, recém-lançada no Prime Video. A produção chegou à plataforma no final de outubro e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre críticos e nas redes sociais.

O longa é inspirado nos livros-reportagens do jornalista Ulisses Campbell e retrata a rotina de detentos famosos no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Marina, que sempre teve a alcunha de interpretar personagens românticos e doces, agora demonstra sua versatilidade ao encarnar uma das criminosas mais conhecidas do país.

Para viver a personagem, a atriz mergulhou em materiais da investigação e estudou entrevistas concedidas por Suzane à imprensa. O público aprovou a composição, classificando sua performance como "excelente".





Em entrevistas, Marina enfatizou que sua personagem é "fria, calculista e manipuladora", além de “extremamente estrategista”. A transformação física também chamou atenção: ela abandonou os cabelos ruivos e os tingiu de loiro para se aproximar mais da aparência de Suzane.

Personagens retratados

Outros nomes da cena criminal brasileira também aparecem na trama, como Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012, e Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni em 2008.

A série mistura elementos de ficção com fatos reais, apresentando diferentes versões dramatizadas dessas histórias em um dos presídios mais conhecidos do Brasil.