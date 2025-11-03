Instagram Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos criticou a série " Tremembé ", lançada na última semana no Prime Video, e afirmou que a produção é falsa. A série retrata fatos reais de alguns dos maiores criminosos do Brasil, incluindo o próprio Cravinhos, condenado pela morte do casal Manfred e Marísia Von Richthofen em 2002.

A informação da crítica foi compartilhada nos stories do Instagram de Cravinhos. Ele escreveu: " Bora galera! Muita mentira " e respondeu seguidores dizendo que a produção é " mentirosa " e que tudo é feito " pelo ibope ".

A série mostra, ao longo de cinco episódios, o crime de Richthofen e dos irmãos Cravinhos, além da rotina na prisão. Cristian é retratado em um romance com outro detento, além de usar roupas íntimas femininas, um ponto que chamou atenção de público e da própria crítica do ex-presidiário.

Repercussão e críticas

Questionado sobre o que seria mentira, Cravinhos afirmou: " praticamente tudo ". Ele explicou que muitas cenas são exageradas e distorcidas. " Tudo pelo ibope ", concluiu, mostrando insatisfação com a forma como sua história foi dramatizada.

Cristian cumpre pena em liberdade desde março deste ano, sendo o último dos três condenados a obter esse benefício. Daniel Cravinhos, seu irmão, está em regime aberto desde 2018, e Suzane Von Richthofen cumpre pena em liberdade desde janeiro de 2023.

A série é baseada nos livros de true crime “ Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido ” e “ Suzane: assassina e manipuladora ”, do jornalista Ullisses Campbell, que também assina o roteiro junto com Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. A direção geral é de Vera Egito.