Shawn Mendes posa com Ivete Sangalo durante viagem por Salvador

Shawn Mendes  surpreendeu fãs neste sábado (8) ao aparecer em Salvador, onde posou para uma foto com Ivete Sangalo. O cantor canadense está de férias no Brasil após uma passagem pelo Rio de Janeiro e aproveitou o tempo livre para conhecer a capital baiana.

Antes de chegar à Bahia, o cantor participou do The Earthshot Prize, evento de sustentabilidade criado pelo príncipe William. A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, onde Mendes cumpriu compromissos profissionais e marcou presença no tapete verde do prêmio.

Durante o fim de semana, o músico adotou uma rotina mais tranquila e explorou pontos turísticos de Salvador. Ele foi visto caminhando por praias, conversando com moradores e posando para fotos com admiradores.

Pela manhã, Mendes foi reconhecido em uma praia da cidade e demonstrou simpatia ao atender os pedidos de fotos. A cantora baiana também compartilhou o momento em seu perfil. Na imagem, os dois aparecem lado a lado, em clima amistoso.

