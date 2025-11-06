Reprodução/Instagram/@suentrelinhas/TV Record Suzane von Richthofen vende sandálias personalizadas

O grande sucesso da série Tremembé, do Prime Video, trouxe de volta o interesse do público por Suzane von Richthofen e a colocou entre os assuntos mais procurados da internet. Condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Suzane, hoje com 42 anos, tenta recomeçar a vida longe das polêmicas e tem chamado atenção por vender chinelos personalizados de até R$ 150 nas redes sociais.

Discreta, ela mantém uma conta com mais de 59 mil seguidores, onde divulga seus trabalhos, sandálias decoradas com strass e pedras. Desde a estreia da série, protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Suzane aumentou suas postagens, chegando a publicar cinco fotos em um único dia. No entanto, os comentários na página foram limitados. Nas poucas publicações abertas, alguns usuários ironizaram, deixando mensagens como: “Lindas, só o preço que mata.”

Desde que deixou o regime fechado, em 2023, Suzane vive no interior de São Paulo com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho, que leva o nome do pai. Ela retomou o curso de Direito e não aparece mais em fotos, mas o interesse por sua figura cresceu com o sucesso da série, que já se tornou a produção mais assistida do Prime Video no Brasil.





Personagens retratados

Outros nomes da cena criminal brasileira também aparecem na trama, como Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012, e Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni em 2008.

A série mistura elementos de ficção com fatos reais, apresentando diferentes versões dramatizadas dessas histórias em um dos presídios mais conhecidos do Brasil.