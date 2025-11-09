/Divulgação/Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/TikTok/@acirfillooficial Acir Filló escreveu o "Diário de Tremembé"

O sucesso da série Tremembé, no Prime Video, impulsionou a busca pelo livro Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos, escrito por Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), durante o período em que esteve preso. Anos após ter sua circulação proibida, a obra voltou a ganhar destaque e passou a ser vendida e compartilhada em formato PDF nas redes sociais.

Com relatos sobre os bastidores, o livro se apresenta como um registro único de um dos presídios mais conhecidos do país, trazendo a perspectiva de quem viveu por um longo tempo naquele ambiente. O título chegou a ser vetado pela Justiça.

Com 360 páginas, a obra foi proibida após o lançamento por decisão da juíza Sueli Zaraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, que considerou que o conteúdo violava a privacidade dos detentos e continha informações e fatos não legítimos.





O livro reúne histórias que Acir Filló narra a partir de sua experiência na prisão. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro enquanto comandava a prefeitura, o autor tenta fazer uma análise social sobre o encarceramento e os problemas do sistema prisional.

Ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Filló passou dois anos e quatro meses no presídio. No livro, ele conta como conquistou a confiança de detentos célebres, revelou informações inéditas e testemunhou de perto as dinâmicas de poder entre figuras notórias do noticiário policial.

A experiência resultou no livro "Diário de Tremembé", no qual descreve códigos de convivência, rotinas, disputas por espaço e o pacto entre o Estado e presos famosos para manter a ordem. Entre os célebres do crime mencionados estão Roger Abdelmassih, Daniel, Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves.