Instagram Antes e depois de Eliezer

Eliezer mostra transformação física após rotina intensa de treinos e alimentação regrada ao longo de um ano. O ex-BBB compartilhou fotos sem camisa nesta sexta-feira (7) e falou da disciplina como o principal fator para os resultados. A mudança dos hábitos ocorreu após cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração realizada em 2023.

O influenciador de 35 anos contou nas redes sociais que treina diariamente e vem se dedicando ao autocuidado. “Tem um ano que comecei a treinar todos os dias. Resultados aparecendo”, escreveu ao exibir o abdômen trincado. Desde a cirurgia, ele mantém acompanhamento médico e rotina de sono regular.

Em maio de 2023, Eliezer passou pelo procedimento estético que marcou o início da transformação.

“Minha virada de chave foi quando a Lua nasceu e meus peitos estavam igual de mulher por conta da ginecomastia, operei, fiz a lipo e tirei. De lá para cá mudei a alimentação (mas como meus doces ainda), estabeleci uma rotina de treino e de sono, faço acompanhamento com meu médico e estou muito orgulhoso de mim, porque sou preguiçoso e gosto muito de comer (risos)”, afirmou.

Em dezembro de 2023, ele mostrou o progresso com um vídeo nas redes sociais e explicou a importância da cirurgia no processo. “Mudou muito? Invejosos vão dizer que foi lipo! E foi mesmo [risos]. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar", contou.

O ex-BBB explicou que o resultado exige muita disciplina. “Lipo sozinha não faz milagre, ou faz, eu comia uma barra de chocolate por dia (às vezes até duas), e agora doce só nos mêsversários. Antes, treino era uma vez por mês, hoje virou rotina, mesmo quando não consigo treinar, eu corro cinco quilômetros diários”, disse.

No fim de 2024, com a chegada do segundo filho, Ravi, ele intensificou os cuidados com o corpo. “Na gestação da Lua, liguei o botão do f0d@-s3, engordei 22 kg e cheguei a 104 kg, com 29% de gordura corporal e me arrependi. Quando descobrimos a gravidez do Ravi, prometi para mim mesmo que faria diferente e fiz”, declarou na época nas redes sociais.