Reprodução/TV Globo Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá se tornaram assunto nas redes sociais. Isso porque o crime pelo qual foram condenados, o assassinato de Isabella Nardoni, foi retratado no seriado "Tremembé".

Atualmente, Anna Carolina tem cumprido pena em regime aberto. Ela conseguiu esta modalidade menos rigorosa em 2023 e havia sido condenada a 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabella, em 2008. Anna retirou o sobrenome Nardoni.





Já Alexandre, o pai da menina assassinada, teve a pena determinada em 30 anos. Os primeiros 16 anos da sentença foram cumpridos na Penitenciária II, em Tremembé, no interior de São Paulo. Foi este o presídio abordado na série do Prime Video.

Em maio de 2024, a Justiça de São Paulo concedeu a Alexandre Nardoni a possibilidade de cumprir o restante da pena em liberdade, passando para o regime aberto. Alexandre e Anna teriam se separado, quando Jatobá deixou a prisão.

Contudo, nos últimos anos, especulações sobre uma suposta reconciliação do ex-casal começaram a ser veiculadas na mídia, essencialmente por fotos que mostravam os dois nos mesmo locais. Vale lembrar que eles tiveram dois filhos no período em que estiveram juntos.

Entenda

A cadeia ficou conhecida como "presídio dos famosos" por abrigar detentos que cometeram crimes que chocaram o país. O jogador de futebol Robinho, condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro, assim como o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes da clínica de fertilização na qual atuava, são alguns dos famosos que estão lá.

Série

Composta por cinco episódios e lançada na última sexta-feira (31), "Tremembé" teve o roteiro baseado no livro "Tremembé: O presídio dos famosos", escrito pelo jornalista Ullisses Campbell. A vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, no presídio que dá nome à produção nacional, é narrada na obra.