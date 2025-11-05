Reprodução/ Instagram @cristian.cravinhos @ricardodudaoficial Cristian Cravinhos e Duda

Um dos personagens que mais se destacou em "Tremembé", série do Prime Video, foi Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo). Isso porque, na obra, o então presidiário vivenciou um romance homoafetivo com outro detento da penitenciária.

Após a repercussão do caso, o irmão de Daniel Cravinhos se pronunciou nas redes sociais e negou o suposto namoro. Já Duda, que apareceu na série com um nome ficcional e sendo interpretado por João Pedro Mariano, afirma que ele e Cristian tiveram, sim, um namoro.





"Não é fácil para ele, ele é um hétero. O mundo dele é outro, claro que ele não vai assumir que teve um caso com um gay dentro da unidade. Mas ele teve, sim, e eu posso provar", começou Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido popularmente como Duda.

"Mas eu tenho cartas, tenho calcinha, pessoas lá dentro que provam, e pessoas aqui fora, a gente fazia terapia com a mesma psicóloga, a minha mãe que ele conversava, os presos que ele conversava, todo mundo sabia da nossa relação", acrescentou ele nas redes sociais.

Duda ainda comentou como era a postura de Cristian no período em que ele afirma ter se relacionado com o ex-cunhado de Suzane von Richthofen. "Cristian era incrível comigo, não tinha nada que eu quisesse lá dentro que ele não fizesse por mim. Era tudo mesmo. O Cristian e o Daniel eram muito respeitados lá dentro", alegou.

Ele ainda disse que, certa vez, ficou sem sabonetes com os quais estava acostumado a tomar banho e Cristian "saiu arrecadando na cadeia inteira". "Ele [Cristian] comprou da cadeia inteira todos os sabonetes de marca que tinha e fez um coração gigante na minha cama de sabonetes e pétalas de rosa. Ele fez muita coisa incrível, assim como eu também fiz", completou.

O que diz Cristian?

O irmão de Daniel Cravinhos nega o romance com Duda. "Não devo satisfação a ninguém. Não vou gerar engajamento para ninguém. Que Duda o quê... O Brasil cheio de problemas, e vocês focados neste assunto, que já deveria estar enterrado. Isso mostra muito sobre o país e sobre os valores que realmente importam", pontuou nas redes sociais.

O crime

Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos, foram condenados pelo assassinato de Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen. O crime ocorreu em 2002, na Zona Sul de São Paulo.

A obra audiovisual

"Tremembé", nova série do Prime Video, gira em torno da vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, entre eles os três citados acima. Composta por cinco episódios, a produção foi lançada na última sexta-feira (31) e tem roteiro baseado no livro "Tremembé: O presídio dos famosos", do jornalista Ullisses Campbell.