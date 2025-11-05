Elize Matsunaga afirma que sente perdão do marido assassinado
Reprodução
Em liberdade condicional,  Elize Matsunaga afirmou em vídeo que acredita ter sido perdoada espiritualmente por Marcos Matsunaga, morto em 2012. A gravação voltou a circular nas redes sociais após a estreia da série “Tremembé”, que aborda histórias de presas conhecidas no Brasil.

O vídeo foi divulgado originalmente pela defesa de Elize, que aparece emocionada ao agradecer o apoio recebido após deixar o presídio. Ela afirma que vive um novo momento e reconhece o erro cometido.

Mas estou muito feliz por ter vencido pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não. Mas eu acredito na espiritualidade que já tem me perdoado e peço isso aí todas as vezes em minhas orações”, diz Elize no vídeo.

Em outro trecho, ela agradece familiares, amigos e advogados pelo apoio durante os anos em que esteve presa.

Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada mesmo pelas pessoas que me compreendem. Muito obrigada aos meus advogados, à minha família, aos meus amigos e obrigada mesmo. Nunca mais voltar para aquele lugar, não é, Lis? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais errar?”, completa.

Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão pelo assassinato e esquartejamento de Marcos Matsunaga, ocorrido em maio de 2012, em São Paulo.

