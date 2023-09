Reprodução/Instagram - 13.09.2023 Adriane Galisteu é a apresentadora de 'A Fazenda 15'





“A Fazenda 15” estreia na Record na próxima terça-feira (19), às 22h30, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, de 50 anos, e com direção de Rodrigo Carelli, de 55 anos. Desta vez, 28 participantes foram escalados, 18 para vagas na sede , localizada em Itapecerica da Serra, e os outros 10 para o paiol, em uma disputa por 4 vagas no elenco oficial. Ao todo, 22 famosos estarão em "A Fazenda 15".



Na segunda-feira (18), um dia antes da estreia oficial de "A Fazenda 15", a Record vai apresentar os participantes do paiol. A pré-estreia será ao vivo, a partir das 22h30. No paiol, as celebridades ainda não concorrem diretamente ao prêmio, que, neste ano, será de R$1,5 milhão. Lá, dentre os 10 escalados (5 homens e 5 mulheres), apenas 4 vão entrar no reality rural através da votação popular. Segundo Carelli, a votação será aberta na segunda-feira e o resultado vai ser divulgado na quinta-feira (21).

Retornam nesta temporada o “Rancho do Fazendeiro” e a “Baia”. O primeiro é uma área vip para o ganhador da prova do fazendeiro na semana, enquanto a segunda é um ambiente mais inóspito. Na Baia, os peões dormem fora da sede, com os animais e ainda acordam com o cacarejar do galo.



Quem são os participantes de ‘A Fazenda 15’?





A escolha de celebridades para esta edição animou os internautas, que batizaram o elenco de Carelli como "de milhões". Alguns nomes chamaram atenção, como o da jornalista Rachel Sheherazade , da cantora Kally Fonseca (adiantada com exclusividade pelo colunista Kadu Brandão, do iG Gente ), e, claro, Cariúcha , Kamila Simioni e Lucas Souza , desafetos da emblemática Jojo Todynho, campeã de "A Fazenda 12".



Além delas, confira quem mais está na temporada: Yuri Meirelles , Olivia Nobre , Sander Mecca , André Gonçalves , Nathalia Valente , Radamés Martins , Jaqueline Grohalski , Darlan Cunha , Willian Guimarães , Márcia Fu , Kamila Simioni , Henrique Martins , Jenny Miranda , Lucas Souza e Tonzão Chagas .



Novas medidas de segurança

Reprodução/Twitter/Record - 13.09.2023 Rodrigo Carelli é o diretor de 'A Fazenda 15'





Em entrevista exclusiva à reportagem do iG Gente , o diretor do reality, Rodrigo Carelli, destaca que fez inovações na segurança não apenas pelos episódios de agressão envolvendo os peões Shayan e Thiago Ramos, mas também pelo caos promovido pelas irmãs Bezerra para tirarem Deolane do programa na edição passada, em 2022.

“A gente vai aprimorando a segurança, melhorando os protocolos de segurança, mas, dessa vez, eu posso garantir que a gente está bem cercado, mesmo, com protocolos de segurança para evitar esse tipo de coisa", afirma.

De acordo com Carelli, uma das novidades é o “Sinal anti-agressão”, semelhante ao formato usado em “A Grande Conquista”. "Um método de avisar, aos poucos, ir avisando, alertando, para não chegar naquele nível de agressividade. Isso foi algo que mudou pelos episódios recentes. Deu certo em ‘A Grande Conquista’ e vamos usar em ‘A Fazenda’", garante em entrevista exclusiva ao iG Gente.

Como funciona o Paiol?



Os 10 integrantes do Paiol ainda não foram divulgados. No entanto, o que se sabe é que serão 5 homens e 5 mulheres. Na dinâmica, apenas 4 participantes serão escolhidos pelos espectadores para irem à sede de “A Fazenda 15” e formarem o elenco oficial da temporada.

Os nomes que participarão do Paiol serão revelados na pré-estreia do reality, na próxima segunda-feira (18). Alguns famosos que vão compor essa dinâmica já participaram de outras edições de “A Fazenda” ou até mesmo de outros realities, os quais os internautas apostam em ex-BBBs e ex-De Férias com o Ex.

Onde assistir 'A Fazenda 15'?

“A Fazenda 15” estreia na Record na próxima terça-feira (19), às 22h30, com transmissão televisiva gratuita. Há também a opção de acompanhar o reality na plataforma paga Playplus. Entre roças, eliminações e provas, a melhor cobertura do reality você confere só aqui, no iG Gente.

As melhores resenhas sobre A Fazenda 15 estão no AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, que vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, com apresentação de Kadu Brandão.