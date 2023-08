Reprodução Cantora abandona banda para entrar em ‘A Fazenda 15’

A cantora de forró Kally Fonseca conseguiu a tão sonhada vaga em “A Fazenda”. A vocalista da Cavaleiros do Forró está no elenco de “A Fazenda 15”, que estreia no próximo dia 18 de setembro.

Para participar do programa da Record, Kally se afastou dos vocais na Cavaleiros e já foi substituída por outra cantora. Em 2022, Kally foi cortada do elenco de “A Fazenda 14” nos acréscimos. Com isso, ela se aventurou no “Se sobreviver, case”, do Multishow, do grupo Globo, ao lado do companheiro.

Kally nunca escondeu a vontade de participar do reality show. Agora, ela tem uma dispensa de até 3 meses da banda Cavaleiros do Forró e começou a preparar as redes sociais para o programa rural da Record.

Na web, Kally Fonseca eleva a temperatura com fotos sensuais, além de postar vídeos dos shows ao lado da banda de forró. A coluna deseja que a loira não seja cortada nos acréscimos mais uma vez.