Caso com ex

Durante um podcast, Jenny Mirando insinuou que a filha teria tido um caso com o seu ex-marido, Arthur Vieira, enquanto ela estava grávida do outro filho, Enrico. Ela disse que notou movimentações estranhas entre os dois como as roupas da ex-A Fazenda. "Durante a minha gravidez do Enrico, eu passava muito mal. Então, ele pegava a Bia e ia almoçar, jantar. Tenho até uma testemunha que via essas coisas acontecendo", disse. Bia e Arthut fizeram questão de negar qualquer tipo de envolvimento.