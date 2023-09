Confirmados em "A Fazenda 15"

Lucas Souza e Caríúcha foram confirmados no elenco de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (14). O peão ficou conhecido após o casamento polêmico com Jojo Todynho. Já a peoa aparece na mídia pela inimizade com a voz de "Que Tiro Foi Esse". Vale lembrar que Jojo foi a campeã de "A Fazenda 12".