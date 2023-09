Dividiu cela com irmãos cravinho

O cantor e ex-integrante da banda Twister, Sander Mecca, contou no livro "Inferno Amarelo" que dividiu cela com Daniel e Cristian Cravinhos, os irmãos condenados pelos assassinatos de Marísia e Manfred von Richthofen. "Quando eu fui para a cela dele, me disseram: 'Você vai morar com o Daniel Cravinhos, tem que descolar um capacete', e eu nem me liguei na piada. 'Os caras matam dormindo, na paulada', me explicaram. Eu dou risada agora, mas na hora, demorei muito para rir", disse Sander, que foi preso em 2003 após ser flagrado com substâncias ilícitas em uma festa no Rio de Janeiro.