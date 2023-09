Das brigas à desistência polêmica

Deolane Bezerra se destacou em "A Fazenda 14" por conta dos conflitos com rivais, de Deborah Albuquerque até a campeã Bárbara Borges. As brigas eram marcadas por ameaças de agressão e ofensas graves da advogada, que dizia que o comportamento era "coisa de reality". Após a volta de Babi de uma roça falsa e grande comoção da família na porta da sede do programa, a influenciadora desistiu do reality show, alegando que deixava a competição pela mãe estar internada.