Reprodução/Instagram - 15.09.2023 Irmãs saíram em defesa de Deolane Bezerra após Carelli revelar tática de segurança em 'A Fazenda 15'





Rodrigo Carelli gerou revolta das irmãs Bezerra após revelar uma mudança de táticas em "A Fazenda 15" depois da participação de Deolane Bezerra. Em entrevista exclusiva ao iG Gente, o diretor do reality prometeu melhorias nos protocolos de segurança , após a família da advogada se mobilizar na sede do programa em Itapecerica da Serra, pedindo pela saída da então peoa.

Deolane começou as críticas a Carelli ao compartilhar uma postagem que repercutia a declaração do diretor ao iG Gente. "Mal começou 'A Fazenda' e só se ouve falar na Deolane. Rodrigo Carelli, aprende a fazer um reality sem manipulações e falcatruas. Parem de falar de Deolane. Isso aí é só golpe", reprovou nos stories do Instagram.





"Gente, é 'A Fazenda 15', não 14. Solta o meu anjo, car*lho. Programa lixo. Ao invés de estarem falando dos outros participantes, não, não rende Vão tomar no meio do c* de vocês", complementou em outra publicação na rede social. Daniele Bezerra compartilhou a declaração da irmã e adicionou no próprio perfil: "Carelli, ache outras vítimas para suas manipulações".

Já Dayanne Bezerra disse que ajudaria outras pessoas que querem invadir a sede de "A Fazenda". "Deixa eu só dar uma dica para o Carelli, que ele falou que montou uma barreira de segurança para as irmãs da Deolane Bezerra não conseguirem invadir. Tem as fazendas vizinhas, ele não pode comprar rua, é crime fechar via pública. Se vocês quiserem invadir, me perguntem como, ajudo vocês. Terror do Carelli, Dayanne Bezerra", disse.



dayanne bezerra mandou um recado pro carelli e disse que se alguém quiser invadir a fazenda ela ajuda. pic.twitter.com/1EmyYLFBbi — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 15, 2023





