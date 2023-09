Quem é Nathalia Valente, influencer confirmada em 'A Fazenda 15'?

Choro após tatuagem escondida

No ano passado, Nathalia virou assunto na web após fazer uma tatuagem de grande proporção nas costas, escondida da mãe. A influenciadora, no entanto, não gostou do resultado, teve uma crise de choro e reclamou com o tatuador nas redes sociais. Após a repercussão, o tatuador Bruno Ferrer entrou com um processo por danos morais contra Nathalia no valor de R$ 90 mil, segundo o R7.