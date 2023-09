Reprodução/Twitter/Record - 13.09.2023 Rodrigo Carelli é o diretor de 'A Fazenda 15'





Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda 15", está pronto para o combate. Nesta quinta-feira (14), em conversa exclusiva com o iG Gente, Carelli entregou que fez mudanças na segurança do reality após o caos generalizado causado por Deolane Bezerra e a família na edição anterior.

Para a estreia em 2023, Carelli vai oferecer aos peões um sinal "anti-agressão", modelo testado em "A Grande Conquista". A ideia surge após as expulsões de Shayan e Tiago Ramos, em "A Fazenda 14". "A gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez em A Grande Conquista. Um método de avisar, aos poucos, ir avisando, alertando, para não chegar naquele nível de agressividade. Isso foi [algo que mudou pelos episódios recentes. Deu certo em A Grande Conquista e vamos usar em A Fazenda", disse, em entrevista exclusiva ao iG Gente.





O caos generalizado causado por Deolane Bezerra e a família também fez Carelli se movimentar no quesito segurança. O diretor confirma que mudou as táticas após os protestos da família Bezerra e fãs da advogada na porta da sede, em Itapecerica da Serra. "A gente vai aprimorando a segurança, melhorando os protocolos de segurança, mas, dessa vez, eu posso garantir que a gente está bem cercado, mesmo, com protocolos de segurança para evitar esse tipo de coisa", afirma.





A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, na Record, com nomes como Radamés, Yuri Meirelles, Kally Fonseca, André Gonçalves e Cariúcha. A melhor cobertura, claro, você acompanha aqui no iG Gente.