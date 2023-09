Reprodução/Instagram/Record - 25.04.2023 Boninho comanda o 'BBB' na Globo e Rodrigo Carelli lidera 'A Fazenda' na Record





As comparações são inevitáveis toda vez que o elenco de "A Fazenda" é divulgado. Nesta quinta-feira (14), não foi diferente. Após Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda 15", confirmar Rachel Sheherazade no reality rural , a web fez piada com o elenco montado por Boninho, da Globo, para o criticado "BBB 23".



Segundo a web, Carelli monta elencos melhores que Boninho na disputa entre os dois maiores realities da TV brasileira. "Enquanto Boninho levou esses 10 desconhecidos, o Carelli foi lá e botou Raquel Sheherazede", disse uma internauta.

Os internautas não perdoaram o global e sugeriram nomes como Renata Vasconcellos e Lo Prete para o "BBB 24". "O Boninho assim vendo que o Carelli escalou a Rachel Sheherazede na A Fazenda 15 e agora vai ter que implorar para Renata Vasconcellos participar do BBB 24", provocou outro fã. "Boninho já indo atrás da Renata Loprete para o bbb 24, só assim para superar o anúncio da Rachel na A Fazenda 15", se divertiu outro internauta.

"Desculpa gente, mas o Boninho nunca conseguiria escalar um elenco onde tem a Rachel Sherazarde, jornalista premiada com um rapaz que ficou famoso por participar do clipe da Anitta. Isso só a fazenda pode nos proporcionar", analisou uma fã do reality rural.

Além de Rachel, nomes como Yuri Meirelles, Sander Mecca e Lily Nobre foram confirmados em "A Fazenda 15", já no elenco principal. Serão 18 celebridades no elenco e mais 10 famosos disputando 4 vagas através do "Paiol".

